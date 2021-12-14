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В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

14 Декабря 2021 06:30
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В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях воздуха на 13 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает РГП «Казгидромет»,14 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганды, Темиртау, Павлодар и Петропавловск.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




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#Экология   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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