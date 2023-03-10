В вопросах экологии быстрых побед не может быть – интервью с Зульфией Сулейменовой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько месяцев назад Министерство экологии и природных ресурсов возглавила Зульфия Сулейменова, которая проработала в ведомстве в качестве вице-министра, а ранее занимала пост депутата Мажилиса. Казахстанцы активно обсуждали назначение на пост министра молодой девушки с необычным для среднестатистического казахстанца образом жизни. Редакция МИА «Казинформ» задала министру вопросы о самых обсуждаемых экологических проблемах Казахстана и о личном.

- Зульфия Булатовна, спасибо, что согласились на интервью. Мы встречаемся с Вами в Ботаническом саду. Вы бывали здесь раньше?

- Прежде всего, спасибо, что пригласили на беседу. Да, я была здесь. Я называю Ботанический сад одним большим научным экспериментом. В ботанических садах выращиваются различные растения, которые привозят из-за рубежа. На протяжении многих лет ботаники следят за их поведением. Поскольку то или иное растение в различных климатических условиях может стать инвазивом, что не есть хорошо для эндемичных растений. Поэтому Ботанический сад – один большой научный эксперимент.

- В Сети бурно обсуждалось Ваше назначение, особенно то, какой экологичный образ жизни Вы ведёте. О каких экопривычках вас, как министра, аудитория еще не знает?

- Мне очень интересны идеи минимализма и «Zero Waste». На самом деле нет идеальных людей, которые живут идеально. Однако считаю, что нужно стремиться к этому, так как чрезмерное потребление ведет к деградации природных экосистем, природных ресурсов, выбросам парниковых газов. Поэтому, если можно снизить объемы потребления, я это делаю. Некоторое время жила за границей. В маленьком чемоданчике лежали две футболки, одна рубашка на случай, если нужно прийти в офис, одна пара джинсов, одна пара кроссовок. Тогда поняла – чтобы жить счастливо многого и не надо. В условиях Казахстана, конечно же, немножко сложнее, поскольку у нас четыре сезона. Тем не менее, мне интересны идеи минимализма. Однако идеалом я себя не называю. Скорее, стараюсь что-то изменить.

- Что Вас подтолкнуло вести такой экологичный образ жизни?

- В какой-то момент поняла: какой смысл просто говорить, если ты не принимаешь каких-то мер. В целом вопросы экологии, сохранения экосистем, планеты достаточно обширные. В вопросах экологии быстрых побед не может быть. Это невозможно, потому что вопрос системный. Для меня было важно что-то совершать. Когда училась в Японии, узнала, что можно использовать многоразовые ушные палочки. Огромное количество пластиковых палочек мы используем за год, за 10 лет, за всю жизнь. Уже последние четыре года использую многоразовые бамбуковые палочки. Это маленький вклад, тем не менее, вы сокращаете объем своих отходов.

- Уже третий месяц Вы на посту министра. Как восприняли это назначение?

- С одной стороны приятно, что отметили твои знания и навыки. С другой стороны, это, конечно же, большая ответственность. Тебе оказывают определенное доверие и ожидают, что ты что-то привнесешь и изменишь в той отрасли, которую тебе доверяют. Когда тебя назначают, ты понимаешь, что на тебя смотрят как на представителя молодого поколения: что нового могут привнести молодые люди, как будут подходить к решению тех или иных задач. С этой перспективы, конечно же, это двойная ответственность. До этого я работала вице-министром в этом же ведомстве и курировала экологический блок. По крайней мере знала от и до, что там происходило.

- Какие вопросы Вы взялись решать в первую очередь на посту министра?

- Так сложилось, что водный вопрос стал одним из первых, который начала изучать на посту министра. На юге страны река Сырдарья приходит к нам из территории других стран. Водохранилища в странах верховья реки работают в гидроэнергетическом режиме. Прибывало очень много воды и необходимо было обеспечить максимально безопасное прохождение воды, не допустить подтопления населенных пунктов. Конечно же, мы регулировали объем, который пойдет ниже. Это достаточно обширная работа. С одной стороны, нужно думать о том, чтобы не было потопов, чтобы не вышла из русла река или вода не пошла по льду. С другой стороны, летом наступит вегетационный период. Необходимо обеспечить фермеров достаточным объемом воды, чтобы они могли вырастить сельхозкультуры, накормить свои семьи. Самое главное – найти правильный баланс. Конечно же, это не единственный вопрос, над которым мы работаем.

- Кстати, и тема вашей диссертации – о трансграничном водном сотрудничестве в бассейне реки Сырдарья.

- Да, будучи студенткой, очень сильно увлеклась вопросами экологии, устойчивого развития. Когда изучала эти вопросы, поняла, что одним из наиболее актуальных вопросов является регулирование вопросов сотрудничества и укрепление партнёрства между странами в бассейне реки Сырдарья. Это одна из причин, почему выбрала эту тему. Если брать Арало-Сырдарьинский бассейн, то порядка 90% воды приходит из-за пределов страны: из Узбекистана. Кыргызстана, Таджикистана. Река Нарын начинается в Кыргызстане, потом она заходит на территорию Узбекистана. Там Карадарья и Нарын сливаются и образуется Сырдарья. Затем она уходит в Таджикистан, затем обратно в Узбекистан. Только потом она вытекает на территорию Казахстана. Поэтому в этом контексте очень много вопросов взаимодействия с соседними государствами. Учитывая это, хотела изучить перспективы усиления сотрудничества. Очень много инициатив Казахстан продвигает на протяжении последних 30 лет. Мы сотрудничаем в рамках существующих региональных институтов: это Международный фонд спасения Арала, Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, есть бассейновые водные организации Амударьи, Сырдарьи. К Амударье мы мало отношения имеем, но с Сырдарьей мы очень тесно взаимодействуем. Было интересно изучить, как можно вдохнуть новую жизнь, укрепить существующие институты, усилить взаимодействие, сотрудничество, чтобы максимально обеспечить водную безопасность нашей страны.

- Как мы можем спасти Сырдарью, Урал, Каспийское море от обмеления?

- Наверное, есть два основных сложных фактора давления. Первый – антропогенное давление на экосистему. То есть зарегулированность стока, чрезмерное изъятие. Где-то мы что-то вырубаем: леса, деревья. Каждая часть экосистемы играет определенную роль. Поэтому любое воздействие негативно сказывается. То есть, с одной стороны имеется существенное антропогенное воздействие, с другой стороны – мы наблюдаем изменение климата. В части изменения климата мы не можем остановить этот процесс, однако мы можем сдержать его. Когда речь идет о своих экосистемах, нужно приложить максимальные усилия. Например, по Жайыку (Уралe – прим.ред.) есть совместная комиссия с Российской Федерацией. Вместе с тем, мы понимаем, что необходимо принимать какие-то меры и на местном уровне. Буквально недавно обсуждали этот вопрос. Мы хотим создать «Task Force» (целевую группу – прим. ред.) и уже с гражданским обществом совместно подумать, какие конкретные меры можем принять на территории Казахстана, чтобы минимизировать негативное антропогенное воздействие. Необходимо принимать меры совместно.

- Что касается климата, изучался ли ведомством высокий уровень загрязнения воздуха в 10 городах страны?

- Мы называем населенные пункты селитебной зоной. В них имеются датчики. У «Казгидромета» довольно широкая сеть, которая постоянно отслеживает уровень загрязнения или концентрации тех или иных загрязняющих веществ в атмосфере. Думаю, многие граждане пользуются замечательным приложением Air.kz, где мы постоянно отслеживаем уровень загрязнения. Влияют на загрязнение воздуха разные факторы: это и ТЭЦы, отопительный сезон, устаревший автопарк, немодернизированные устаревшие канализационно-очистные сооружения. Если без очистки сбрасывать сточные воды, это приводит к высокой концентрации сероводорода. Поэтому в ходе встречи с руководителями предприятий постоянно говорим о том, что необходимо модернизироваться, внедрять наилучшие доступные технологии, устанавливать фильтры. Это такой диалог, когда предприятия говорят, что дорого, невозможно. Однако, мы тоже высказываем свою позицию, что общественность очень обеспокоена. В данном случае мы на стороне общественности. Мы тоже обеспокоены качеством воздуха.

В этой части ведется большая работа. В отдельных городах уже предприятия показывают свои планы, каким образом они реализуют природоохранные мероприятия, где-то уже начались строительно-монтажные работы. Поэтому, как только они будут запускать свои фильтра либо серокислотные цеха, уровень загрязнения будет падать. Отдельные предприятия не очень хорошо выполняют. С ними, конечно, у нас другой разговор. Также мы начали прорабатывать дорожную карту, чтобы пересмотреть отдельные требования к нормированию крупных предприятий в части их выбросов загрязняющих веществ.

Во-вторых, со следующего года мы перейдем на нормативы качества окружающей среды. На сегодняшний день в основном нормируем химический состав объема выбросов загрязняющих веществ, которые нормируются в рамках предельно допустимой концентрации. Однако имеется физическое воздействие на экосистему, что также влияет на общее здоровье экосистемы. На самом деле это все взаимосвязано. Надеюсь, что до конца года мы завершим всю работу и уже со следующего года перейдем на нормативы качества окружающей среды. Как я ранее уже сказала, вопросы экологии одним щелчком не решаются.

- Что может сделать каждый из нас на бытовом уровне, чтобы снизить показатель загрязнения воздуха?

- Многих граждан заинтересовало то, что я не ем мясо. Я не ем мясо, поскольку животноводство является источником выброса метана. У метана очень высокий коэффициент потепления. То есть, он быстрее ведет к потеплению температуры. Нужно ли полностью отказываться от мяса? Я не агитирую всех за то, чтобы отказываться. Думаю, это индивидуальный вопрос. Вместе с тем, можно сократить в своем рационе потребление мяса. Это даст очень большой эффект в части снижения выбросов парникового газа. Конечно же, в части животноводства будут вопросы. Думаю, необходимо улучшать питание крупного рогатого скота. В этом направлении можно провести большую работу. Однако улучшение питания, управление навозом относятся к функции государства. На индивидуальном уровне можно сократить уровень потребления углеродоемкими продуктами. Это даст положительный эффект. Также следует потреблять продукты местного производства. Есть такое понятие «транспортные мили». То есть, чем дольше везут продукт из пункта А до пункта Б, тем больше происходит выбросов. Потребляя продукты местного производства, мы будем поддерживать своих же фермеров. С другой стороны, окажем позитивное влияние на экологию. Поэтому, думаю, каждый человек может сделать маленькие шаги, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

- Не могу не отметить то, что Вы – представитель Президентского молодежного кадрового резерва. С какой целью Вы тогда подавали заявку?

- Когда был объявлен набор в первый Президентский молодежный кадровый резерв, я училась за рубежом. Если честно, хотела вернуться в Казахстан. Когда какое-то время находишься за границей, ты обучаешься, набираешься опыта, знаний, и хочется использовать навыки в своей стране. Тогда из твиттера Главы государства узнала о том, что запускается Президентский молодежный кадровый резерв. Подумала, что это интересная и замечательная возможность. Собрала документы, оставила заявку. Честно говоря, свои шансы низко оценивала. Однако сложилось так, что прошла отбор и в рамках ПМКР пришла на государственную службу.

- Как думаете, если бы не эта возможность, смогли ли Вы достигнуть таких успехов?

- Возможно, не была бы на госслужбе именно на этой позиции. Занималась бы чем-нибудь интересным, но, может быть, не здесь. Поэтому Президентский молодежный кадровый резерв для меня лично стал большим трамплином и возможностью.

- Вы активны в социальных сетях. Заметили публикации со школьниками, студентами. Часто ли вас приглашают на такие встречи?

- На самом деле, часто приглашают и школы, и университеты, и жители достаточно активны. Мы видим, что среди школьников очень много ребят, интересующихся разными аспектами экологической повестки. Ко мне обращались школьники, которые пишут научные проекты. Однажды обратилась девочка, которая хотела написать научную работу про то, как сжигание угля влияет на ментальное здоровье жителей городов. Ей всего лишь 14 лет. Такая заинтересованность экологическими вопросами нас сильно радует. Если есть возможность прийти, рассказать, обменяться опытом, стараемся выкроить время для встреч со школьниками. Очень важно экологическое образование. Мы можем бесконечно долго говорить о важности улучшения качества воздуха, переработке отходов, однако если нет этой культуры… Все изменения начинаются с нас самих. Если не прививать эти качества, будет сложно достигнуть больших результатов.

- Часто ли навещаете питомцев в приютах?

- Не так часто, как хотелось бы. Однако у меня кошка из приюта. Я знаю, какая там ситуация. Хочется, чтобы для наших меньших друзей создавались хорошие условия. В этом направлении мы проводим большую работу, так как имеются отдельные обсуждения среди гражданского общества касательно реализации закона об ответственном обращении с животными. Конечно, мы хотим обеспечить её максимально качественную реализацию и действительно создавать условия. Вместе с тем, имеется и правильная сбалансированная политика. Мы понимаем, сколько еще приютов нам не хватает, сколько необходимо мест временной передержки. Для этого нужно создавать правильную инфраструктуру. Не всегда это должны быть, допустим, государственные институты. Это могут быть и частные спонсорские средства. Вопрос в том, чтобы правильно создавать условия и обеспечить качественную реализацию норм закона.

- Накануне представительницы женского пола отметили Международный женский день. Вы отмечаете эту дату?

- У меня нет каких-то отдельных традиций для этого дня. Однако 8 марта вспоминаю историю этого праздника. Мы воспринимаем эту дату как день красоты и это замечательно, романтично. Вместе с тем, этот праздник на самом деле связан с определенными движениями, когда женщины добивались равных возможностей. В этом контексте 8 марта вижу с перспективы равных возможностей для женщин, устранения системных и структурных барьеров. В этот праздник всегда загадываю, чтобы было меньше негативных проявлений, чтобы женщинам предоставляли больше возможностей, чтобы использовать их потенциал в полной мере, поддерживать женщин, повышать уровень безопасности в жизни.

- Какие качества, по Вашему мнению, должны быть присущи современной казахстанской девушке?

- На самом деле девушки у нас образованные. Если посмотреть на статистику, больше половины тех, кто имеет магистерскую или докторскую степени, это женщины. Какой должна быть современная казахстанская девушка? Думаю, бесстрашной, уверенной в себе. Она должна знать свои возможности, не бояться принимать участие в улучшении нашего общества. Уверена, что у наших казахстанских женщин имеются революционные идеи по улучшению нашего общества. Хочется, чтобы они имели возможность реализовать эти идеи.

- Спасибо за интервью!