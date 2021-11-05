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    В Вооруженных Силах Казахстана отмечается День военного разведчика

    5 Ноября 2021, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 ноября - профессиональный праздник военнослужащих разведывательных подразделений. В этот день в 1992 году было сформировано Разведывательное управление Главного штаба Вооруженных Сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности государства и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения сегодня получают активное развитие.

    Свои навыки и умения разведчики совершенствуют и оттачивают в ходе мероприятий оперативной, боевой подготовки. В 2021 году военнослужащие разведподразделений принимали участие в учениях «Калкан», «Поиск», «Отпантау». В ходе последних маневров воздушная и наземная разведка осуществлялась на всем протяжении действий группировки войск. В результате наносились высокоточные удары по силам и средствам условного противника.

    Результаты учений и комплексной проверки свидетельствуют о том, что в Вооруженных Силах Казахстана существует своя, отечественная система подготовки специалистов, и она не уступает зарубежным аналогам.

    При выполнении самых сложных, сопряженных с риском для жизни задач, военнослужащие разведывательных подразделений демонстрируют исключительную выдержку, мужество и профессионализм. Беззаветная преданность Родине, высокое чувство долга, самоотверженность – главные качества военных разведчиков, стоящих на защите интересов государства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Армия Видео Минобороны РК Вооруженные силы
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