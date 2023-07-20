Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    В Вооруженные силы поступили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39

    20 Июля 2023, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в город Балхаш прибыла очередная партия учебно-боевых самолетов L-39, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    По договору государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель в Чехию, где прошли капитальный ремонт и модернизацию. На самолеты установлена новая цифровая авионика, система катапультирования, средства связи и объективного контроля.

    L-39 предназначен для обучения курсантов технике пилотирования, элементам боевого применения, тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

    Освоить навыки управления учебно-боевым самолетом курсантам помогают опытные пилоты-инструкторы.

    «Полеты на самолете L-39 – первый шаг к постижению основ профессии. Для каждого курсанта самостоятельный вылет – знаменательное событие, за которым следует допуск к простому и сложному пилотажу, полетам по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям», – уточнил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

    Следует отметить, что некоторые модификации реактивного учебно-боевого самолета L-39 могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. Реактивный двигатель самолета развивать скорость до 760 км/ч на высоте 6500 м.

    Вооружение боевой машины включает бомбардировочное, неуправляемое и управляемое ракетное учебное оружие, прицельное и фотоконтрольное оборудование. Это позволяет выполнять прицельное бомбометание с пикирования свободнопадающими боеприпасами калибром 50-100 кг, прицельную стрельбу неуправляемыми ракетами типа С-5, имитацию пуска управляемых ракет по воздушным целям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень безопасности полетов в Казахстане соответствует уровню развитых европейских стран
    Казахстанские танкисты повышают боевую выучку
    Представители стран ОДКБ обсудили взаимодействие органов управления связью
    Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау