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    В Военном институте Сил воздушной обороны разработан  учебный тренажерный комплекс

    2 Апреля 2021, 18:08

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр обороны совершает рабочую поездку в Актюбинскую, Атыраускую и Мангистаускую области, где проводит посещение воинских частей и учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В Актобе генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил организацию учебного процесса в Военном институте Сил воздушной обороны. Ему представлена учебно-материальная база кафедр, оборудование учебных классов. Начальник военного учебного заведения доложил о перспективах дальнейшего развития ВУЗа, выполненных и планируемых мероприятиях.

    Командование института продемонстрировало новый тренажерный комплекс «Виртуальный аэродром» собственного производства. Он позволяет выполнять руководство полетами при заходе на посадку одиночных самолетов и авиационных групп. С его помощью курсанты будут изучать основы контроля и обеспечения безопасности полетов. Программное обеспечение комплекса сопряжено с четырьмя учебными тренажерами самолета Л-39 и двумя симуляторами вертолета Ми-8МТ.

    Тренажерный комплекс создан профессорско-преподавательским составом института, а программное обеспечение разработано курсантом первого курса Алиханом Даулетулы.

    Руководитель оборонного ведомства также провел осмотр объектов военной базы, заслушал командира части о состоянии боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки подразделений, ознакомился с бытовыми условиями размещения военнослужащих срочной службы, организацией хранения вооружения и военной техники.

    В планах рабочей поездки министра обороны также посещение Атырауского и Актауского гарнизонов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Армия
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