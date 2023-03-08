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    В ВКО устраняют последствия схода снежной лавины на трассу

    8 Марта 2023, 15:27

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 марта около 13.00 часов на 62 км автомобильной дороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи самопроизвольно сошла снежная лавина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Параметры сошедшей снежной лавины составили: длина - 4 м, ширина – 3 м, высота – 1 м.

    Жертв и разрушений нет. Республиканская трасса открыта. На участке движение организовано по одной полосе.

    Дорожники расчищают отрезок дороги. На месте работает спецтехника.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Дороги
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