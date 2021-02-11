В ВКО строится комплекс по выпуску более тысячи тонн подсолнечного масла ежедневно

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области строится мультикультурный маслоэкстракционный комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Более 1 тысячи тонн подсолнечного масла планируется выпускать на автоматизированном мультикультурном маслоэкстракционном комплексе ТОО «Алтын Шығыс», расположенном на базе «Предгорненского элеватора» в Глубоковском районе ВКО. Проект стоимостью 28 млрд тенге реализуется в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

«На комплексе построен цех по производству ядра подсолнечника, запущено в тестовом режиме оборудование по переработке семян подсолнечника с производством очищенного ядра. Залиты фундаменты под строительство 8 зданий (цехов). Подведение инфраструктуры (водообеспечение и электроснабжение) осуществляется по программе «Дорожная карта бизнеса - 2025», - сообщила в ходе отчетной встречи с населением аким района Тамара Рахимжанова.

Кроме того, в рамках Дорожной карты бизнеса – 2025 в районе просубсидированы 4 проекта, в том числе по закупу товара для реализации в магазине, приобретению оборудования и ремонту, расширению деятельности по грузоперевозкам; развитию деятельности по выращиванию зерновых и зернобобовых культур». А также прогарантировано 6 проектов на сумму 32,2 млн тенге.