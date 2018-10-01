В ВКО разработан детальный план реализации Послания Президента - Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске под руководством акима ВКО Даниала Ахметова состоялся актив области по обсуждению Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ВКО начата активная деятельность по каждому направлению Послания. К примеру, в рамках развития экспортоориентированной индустриализации, в области в настоящее время совместно с иностранными партнерами внедряется два крупных инвестиционных проекта по переработке и экспорту мясной продукции на мировые рынки. В целях снятия технических барьеров по поставке продукции в КНР со следующего года откроется лаборатория, аккредитованная по всем стандартам.

В рамках развития транспортно-логистического сектора услуг важным проектом является модернизация общественного транспорта крупных городов области - Усть-Каменогорска и Семея. В течение двух лет автобусный парк этих городов будет обновлен на 255 новых автобусов. Кроме того, с 2019 года планируется запустить систему электронного билетирования и диспетчеризации общественного транспорта.

Также в регионе активным ходом идет строительство и реконструкция областных, республиканских и международных автомобильных дорог. Продолжается открытие новых железнодорожных путей, ремонт и модернизация аэропортов.

В Послании поставлена задача по развитию новых направлений экономики будущего, в числе которых ключевое место занимает альтернативная энергетика. В рамках данной задачи в регионе до конца года будет введено в строй Тургусунская ГЭС в Зыряновском районе, а также планируется строительство одной солнечной и трех ветровых электростанций мощностью 131,5 МВт.

Ключевым моментом является развитие АПК. В связи с этим в текущем году разработана программа развития сельскохозяйственной отрасли на 2018-2022 годы. Проходит поэтапное увеличение среднегодовой мощности перерабатывающих предприятий.

К примеру, в 2018 году ТОО «ТАНГ ТИН» увеличило переработку масложировой продукции до 250 тысяч тонн. В рамках областной программы развития животноводства, к 2022 году планируется увеличить поголовье маточного стада на 150 тысяч голов, создать 21 откормочных площадок, 20 молочно-товарных ферм и 25 молокоприемных пунктов мощностью 16 тысяч тонн.

В целом, необходимо увеличить закуп молока у населения.

В ходе актива, глава региона Даниал Ахметова дал ряд поручений ответственным ведомствам.

«Задачи, поставленные Президентом страны в Послании, являются важными, и в их реализации каждый на своем участке должен принять активное участие. В области разработан и мной утвержден детальный план мероприятий по всем 6 направлениям Послания, с конкретными индикаторами и сроками исполнения», - отметил Даниал Ахметов.





Отметим, что в работе актива приняли участие акимы всех уровней, руководители управлений и департаментов, предприятий, бизнесмены, представители институтов гражданского общества. Представители сферы промышленности, образования, сельского хозяйства выступили с планами работы, которые реализуются в регионе в рамках Послания главы государства.

Каждый из присутствующих ознакомился с социально-экономическим развитием региона в контексте реализации поручений Главы государства, дальнейшей диверсификации экономики, подготовки и переподготовки кадров, управлению трудовыми ресурсами, а также развитию конкурентоспособного бизнеса в области.