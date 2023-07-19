В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

Только за первый день проведения ОПМ «Дети в ночном городе» выявлено 66 административных правонарушений, из них:

15 — неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

4 — хулиганство, совершенное несовершеннолетними;

3 — появление в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков;

44 — нахождение несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.



Кроме того, пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.

«К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть 7-летний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы»,

— рассказали в ДП ВКО.