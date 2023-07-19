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    В ВКО пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних

    19 Июля 2023, 08:26

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 17 июля на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    Только за первый день проведения ОПМ «Дети в ночном городе» выявлено 66 административных правонарушений, из них:

    • 15 — неисполнение обязанностей по воспитанию детей;
    • 4 — хулиганство, совершенное несовершеннолетними;
    • 3 — появление в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков;
    • 44 — нахождение несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.

    Кроме того, пятерых детей отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.

    «К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть 7-летний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы»,

    — рассказали в ДП ВКО.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область Дети полиция
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