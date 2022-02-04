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    В ВКО при пожаре в гараже спасены животные

    4 Февраля 2022, 15:09

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе в с. Больше-Нарым сегодня произошел пожар, при котором едва не пострадали животные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Вызов поступил на линию «112» в 8 утра. Еще подъезжая к месту, пожарные увидели густой черный дым и открытое пламя от полыхающей хозпостройки. Прибыв, выяснилось, что на территории жилого частного дома горит гараж и находящийся в нем автомобиль. Хозяева сообщили, что возле горящего гаража находятся их собаки. Один из пожарных быстро отцепил привязанных животных.

    Пожар был ликвидирован на площади 32 кв.метра. В ликвидации были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

    Пик автомобильных пожаров приходится на особенно холодную погоду, а происходят они из-за того, что водители всеми силами пытаются отогреть и завести свои машины. Причина может крыться и в самом механизме. Загореться авто может из-за неисправности электропроводки, электрооборудования, «автозапуска», аккумуляторной батареи или же топливной системы: её разгерметизации, старения шлангов системы, утечки топлива.

    Перед началом холодов необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить все его системы, механизмы и узлы. Вся бортовая система должна быть исправна.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
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