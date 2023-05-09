В ВКО празднуют День Победы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, как и во многих странах СНГ, в Республике Казахстан празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. В Восточно-Казахстанской области основные мероприятия проходят в административном центре.

В Усть-Каменогорске массовые мероприятия проходят на мемориале Славы. В 11.00 часов состоялось возложение цветов. Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев поздравил всех жителей с праздником.

«От всего сердца поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы! В этот день мы отдаём дань бесконечного признания ветеранам и труженикам тыла, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Всенародный героизм навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, воплощения вековых традиций ратной и трудовой доблести. Благодаря нашим ветеранам и труженикам тыла сегодня мы живем под мирным небом, строим сильное государство и с уверенностью смотрим в будущее», - сказал А.Сматлаев.

Также он отметил, что более 180 тысяч восточноказахстанцев были призваны на фронт, 83 тысячи не вернулись с полей сражения. 109 наших земляков - удостоены высочайшего звания Героя Советского Союза, 24 стали полными Кавалерами орденов Славы. 9 тысяч восточноказахстанцев - награждены медалью «За доблестный труд».

«Наш долг – помнить о них, бережно хранить правду о Великой Отечественной войне, свято чтить память героев. Чувствовать сопричастность к великой истории страны, нашему прошлому, настоящему и будущему. Пусть, как и прежде, не прерывается связь поколений нашей большой и прекрасной Родины – Республики Казахстан. Пусть мир и согласие царят на нашей земле!» - добавил первый заместитель акима ВКО.

Кроме того, вечером жителям и гостям областного центра в 18.00 часов представили концерт, в 21.00 часов состоится акция «Зажги свечу» и в 22.00 ч.- традиционный фейерверк.

«Низкий поклон нашим ветеранам за героические подвиги, за сохранение мира, за наше будущее. Хочу сказать вам сердечное спасибо и пожелать крепкого здоровья!», - сказала жительница Усть-Каменогорска Бахыт Хабибуллина.

Отметим, сегодня во всех уголках Восточного Казахстана состоялось возложение венков и цветов, прошли праздничные концерты, акции и челленджи.



