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    В ВКО осудили сельчанина, ударившего подполковника полиции

    17 Августа 2023, 07:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент с полицейским произошел в районе Самар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    11 июля в полицию сообщили, что в одном из сел у себя дома скончался человек.

    Полицейские, в том числе подполковник полиции К., отправились по указанному адресу. По какой-то причине сын умершего сельчанина стал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и ударил подполковника по лицу.

    Курчумский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил два года ограничения свободы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Суды полиция
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