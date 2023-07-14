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    В ВКО непривитый ребенок заразился корью

    14 Июля 2023, 22:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По итогам шести месяцев это единственный случай кори в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    «По итогам первого полугодия на территории ВКО зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай кори. За аналогичный период 2022 года случаев кори не было. Заболевший корью — семилетний ребенок, который не получал профилактические прививки из-за отказа родителей от вакцинации», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    Случай кори считается «завозным» - несовершеннолетний подхватил инфекцию во время поездки в Турцию.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Дети
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