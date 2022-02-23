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    В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции

    23 Февраля 2022, 15:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Ербол Бекпаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    Ербол Зарипханович в правоохранительных органах работает с 1992 года. Уроженец Курчумского района Восточно-Казастанской области. Окончил Костанайскую высшую школу МВД РК.

    Начинал службу милиционером ОВД Октябрьского района УВД города Усть-Каменогорска.

    За годы службы работал на различных должностях, в том числе инспектором паспортной работы УВД города Усть-Каменогорска, старшим инспектором визового отдела работы Управления миграционной полиции УВД ВКО, старшим инспектором группы режима и контроля за выездом иностранцев Управления миграционной полиции ГУВД ВКО.

    За немалый стаж работы занимал и руководящие должности: с 2005 г. начальник отдела контроля миграционной полиции ДВД ВКО.

    С 2010 года занимал должность заместителя начальника Управления миграционной полиции ДВД ВКО.

    До назначения на должность заместителя начальника ДП ВКО более 10 лет возглавлял Управление миграционной службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    Полковник полиции Бекпаев Е.З. будет курировать вопросы тылового и финансового обеспечения ДП ВКО.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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