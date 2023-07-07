В ВКО начато строительство новых медицинских объектов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО приступили к реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», обозначенного в Послании Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Реализация Нацпроекта предусматривает в ближайшие два года обеспечение сел медицинской инфраструктурой, включая отдаленные труднодоступные, модернизацию районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений, доступность специализированной медпомощи и увеличение охвата скринингом сельских жителей, создание аптечных пунктов в населенных пунктах на базе медицинских организаций, решение кадровых вопросов и ряд других направлений развития медпомощи на селе.

В целом для реализации Национального проекта запланировано строительство 655 объектов в течение двух лет.

На сегодняшний день выделены средства на проведение строительно-монтажных работ 99 объектов ПМСП.

В Восточно-Казахстанской области согласно нацпроекту запланировано строительство по 19 объектам ПМСП.

На сегодня 11 объектов ВКО находятся на стадии земляных работ (нулевой цикл), по 8 ведется документационное обеспечение для беспрепятственного начала строительства.