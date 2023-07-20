В ВКО может сорваться строительство моста через Бухтарминское водохранилище

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области может застопориться строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Устинка LIVE.

Подрядчик ТОО «ОблШығысЖол» должен завершить работы до 2025 года, однако сейчас вынужден заниматься реализацией проекта за собственный счет – уже произведено два транша из собственных средств на покупку секций пролетов моста.

Двухполосный автомобильный мост начали возводить в июне 2021 года на участке минимальной ширины искусственного водоема у села Куйган. Протяженность сооружения будет 1,3 километра. Проект предполагает прокладку подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик строительства ТОО «ОблШығысЖол» должен завершить работы в декабре 2024 года, то есть до 2025-го.

Но заместитель директора ТОО «ОблШығысЖол» по строительству мостов Нигматулла Абдулхаков считает, что мост может стать очередным долгостроем, если не наладят финансирование.

«Компания выиграла в тендере в 2016 году. В 2021 году после последней корректировки проекта приступили к строительству моста. Сейчас мы на втором этапе строительства согласно своего графика производства работ. Мы уже приступили к монтажу основных пролетных строений. На сегодняшний день с объекта, который стоит 62 млрд, получили всего 20 млрд тенге за два с половиной года. Сейчас финансирование остановлено. То есть строительство ведется за счет собственных средств», - рассказывает Нигматулла Абдулхаков.

Как поделился Нигматулла Абдуллаевич, директор ТОО «ОблШығысЖол» Жанболат Казанов сказал, что построит мост, даже если ему «придется подать последние штаны». То есть он готов уже вести строительство за собственный счет, лишь бы завершить жизненно важный для населения двух районов проект.

«Материалы приходят, трубы, баржа пришла с арматурой. То есть строительство не останавливается. Мы работаем. Но факт остается фактом - задержка по заработной плате, финансирования не хватает. То, что нам надо приобрести – основные пролетные строения – они изготавливаются в России – ЗАО «Курганстальмост». Это не просто так взять этот металл. Это сталь 15 ХСНД. До сегодняшнего момента ее брали на «Азовстали». Завод разбомбили. Металла не хватает, дефицит. Надо проплату делать заранее, чтобы купить этот металл. Его надо покроить и чтобы они эту конструкцию сварили и после предоставили нам. Уже второй транш нашим руководством проплачен. Уже идет транш на пролетные строения. Мы по нему уже получили три секции пролетных строений – ГБ-1, ГБ-2, ГБ-3. За вчера, позавчера и сегодня три машины уже пришло. Это уже со второго транша. Но, если так будет продолжаться, этот мост, который нужен, который соединит районы, который жизненно необходим… Я с 1984 года в мостостроении работаю и 40 лет слышу, что мост нужен. Наконец проект родился, и взять его и «зарезать»? Если месяц-два еще так продлится, то он превратится в долгострой», - отмечает Нигматулла Абдулхаков.

По словам Нигматуллы Абдуллаевича, в 2025 году сдать мост вряд ли получится, если финансирование задержат еще на месяц-два. Даже если дадут те 20 миллиардов в конце года, которые обещали еще в начале года, но так и не дали.