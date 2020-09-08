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    В ВКО и на Хоргосе откроют лаборатории для экспорта сельхозпродукции в Китай

    8 Сентября 2020, 09:20

    НУР-СУЛТАН-УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК и таможенное управление Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР на ежегодном заседании руководителей приграничных таможенных органов двух государств рассмотрели возможности для упрощения экспорта казахстанской сельхозпродукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    В ходе мероприятия представители МСХ РК вынесли на обсуждение вопросы включения казахстанских сельхозтоваропроизводителей под гарантию ведомства в Реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай.

    Кроме того, рассмотрены предложения об открытии в Восточно-Казахстанской области лаборатории по контролю за качеством и безопасностью сельхозпродукции, аккредитованной по требованиям Главного таможенного управления КНР, а также о создании на территории МЦПС «Хоргос» ветеринарных и фитосанитарных постов с аттестованной Китаем лабораторией.

    Работа таких объектов позволила бы упростить и ускорить прохождение казахстанской сельхозпродукции через пограничный контроль.

    Также Минсельхоз обратился с предложением ускорить процедуры рассмотрения и согласования ветеринарно-санитарных требований на охлаждённое мясо, субпродукты и другие виды сельхозпродукции, экспортируемой из РК в КНР.

    Дополнительно таможенное управление СУАР предложило пути сотрудничества по лабораторной диагностике заболеваний лошадей, завозимых из Казахстана.

    Справочно: на сегодня подписаны протоколы по экспорту в Китай 19 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, пшеничные отруби и корма, рапсовый шрот, пшеничную муку, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину.

    Всего в Реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включены 566 предприятий (по растениеводческой продукции 486 предприятий, по животноводческой – 80).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Минсельхоз Экономика Китай Сельское хозяйство
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