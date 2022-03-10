В Венгрии прошла презентация культурной столицы тюркского мира-2022

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В рамках международной туристической ярмарки HUNGEXPO в Будапеште организована презентация, посвященная городу Бурсе - культурной столице тюркского мира - 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации муниципалитета Бурсы, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, исполнительный директор Венгерского офиса Организации тюркских государств посол Янош Ховари, послы и представители стран -членов Организации тюркских государств, а также координатор столицы тюркского мира Бурса -2022, генеральный директор Bursa Kültür A.Ş. Фетуллах Бингуль и представители муниципалитета Бурсы.

На открытии мероприятия выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Египетская делегация присутствовала на презентации в качестве почетных гостей.

Координатор по делам туризма при муниципалитета провинции Бурса Аныл Байык рассказал о достопримечательностях Бурсы.





