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    В Венгрии прошла презентация культурной столицы тюркского мира-2022

    10 Марта 2022, 20:09

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В рамках международной туристической ярмарки HUNGEXPO в Будапеште организована презентация, посвященная городу Бурсе - культурной столице тюркского мира - 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По информации муниципалитета Бурсы, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, исполнительный директор Венгерского офиса Организации тюркских государств посол Янош Ховари, послы и представители стран -членов Организации тюркских государств, а также координатор столицы тюркского мира Бурса -2022, генеральный директор Bursa Kültür A.Ş. Фетуллах Бингуль и представители муниципалитета Бурсы.

    На открытии мероприятия выступил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

    Египетская делегация присутствовала на презентации в качестве почетных гостей.

    Координатор по делам туризма при муниципалитета провинции Бурса Аныл Байык рассказал о достопримечательностях Бурсы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Турция Венгрия Тюркский мир
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