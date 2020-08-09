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    В Венгрии перевернулся автобус с туристами, есть погибший

    9 Августа 2020, 20:54

    БУДАПЕШТ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, еще 34 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с польским автобусом в Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Об этом сообщает Poland In.

    Авария произошла на автодороге М5 возле города Кискунфелегаза.

    В местной полиции заявили, что в автобусе на момент аварии находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. На месте происшествия погиб 35-летний мужчина, который сидел в передней части транспортного средства. Венгерские СМИ сообщают о трех пострадавших в тяжелом состоянии, среди которых - 5-летний ребенок.

    Согласно информации, которую предоставил представитель Национальной службы скорой помощи Пал Дьерфи, венгерские спасатели направили к месту аварии вертолеты и 14 машин «скорой помощи».

    Венгерская полиция отмечает, что причина аварии пока не известна.

    Фото: Poland In


    Автор:

    Происшествия Венгрия
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