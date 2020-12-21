В Великобритании зафиксирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье Великобритания сообщила о рекордном ежедневном росте числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 35 928 случаев заражения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В субботу в Соединенном Королевстве было зафиксировано 22 775 случаев заражения COVID-19.

По данным британских СМИ, местные власти обеспокоены мутацией COVID-19, который характеризуется высокой заразностью. В связи с быстрым распространением коронавируса в Лондоне и юго-востоке Англии, ими были введены дополнительные ограничения и эти регионы были отнесены к «4 уровню» эпидемиологической безопасности.

Новый штамм COVID-19 уже обнаружен во всех регионах Великобритании. По данным медиков, он на 70% заразен обычного вида коронавируса.

Директор Службы общественного здравоохранения Ивонн Дойл заявила, что резкое и внезапное увеличение числа новых случаев заболевания в воскресенье вызывает «серьезную озабоченность».

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предупредил, что новый штамм COVID-19 «вышел из-под контроля», и население должно принимать меры, «как будто у них уже есть вирус», особенно в новых районах Англии «4 уровня».

О прекращении авиасообщения с Великобританией объявили власти Нидерландов, Бельгии, Италии и других стран Евросоюза.