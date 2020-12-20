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    В Великобритании ужесточили карантин на Рождество

    20 Декабря 2020, 10:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ. – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о повышении мер по борьбе с коронавирусом в Лондоне и других регионах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава британского правительства отметил, что власти обеспокоены новой мутацией вируса COVID-19, выявленной на этой неделе, которая распространяется быстрее.

    Все части Лондона и многие районы на юге и востоке Англии теперь войдут в новый «четвертый уровень» эпидемиологической обстановки, который Б.Джонсон сравнил с полным локдауном, введенным в начале этого года.

    С 20 декабря жителям данных районов Великобритании ограничиваются социальные контакты, в том числе на Рождество. Приостанавливается работа не продовольственных товаров, крытых культурных заведений, салонов красоты и других заведений.

    «Мы не сможем отпраздновать Рождество, как планировали ранее. В Англии те, кто живет в районах «четвертого уровня», не должны общаться ни с кем за пределами своей семьи на Рождество», - сообщил Б.Джонсон на пресс-конференции.

    «Я знаю, как это разочарует многих, но на протяжении всей пандемии мы говорили, что должны и будем руководствоваться наукой. Когда медицинские данные меняются, мы должны предпринимать защитные меры», - пояснил он.

    В Великобритании средний недельный уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 66 процентов за две недели, а в Лондоне почти удвоился за последнюю неделю.

    Это заявление прозвучало на фоне свежих данных о возросшей инфекционности нового штамма COVID-19, который, по словам премьер-министра, может быть на 70 процентов более передающимся, чем предыдущие штаммы.

    Кроме того, никакого ослабления карантинных ограничений в новогоднюю ночь 31 декабря не планируется.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Великобритания
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