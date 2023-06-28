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    В Великобритании счета за водоснабжение вырастут до 40%

    28 Июня 2023, 19:44

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Английские компании по водоснабжению планируют увеличить стоимость своих услуг до 40 процентов, чтобы оплатить расходы на преодоление кризиса сточных вод и последствий изменения климата, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сообщению газеты The Times, коммунальные предприятия Англии заявили о необходимости дополнительных денежных средств для выполнения строгих требований по загрязнению окружающей среды.

    Повышение тарифов должно быть объявлено в следующем году и может привести к тому, что в некоторых регионах годовые счета за водоснабжение вырастут в среднем с 450 до 680 фунтов стерлингов без учета инфляции.

    При этом британская газета отмечает, что в апреле цены на воду уже выросли на 11 процентов в некоторых частях Великобритании.

    Ранее английским водоснабжающим компаниям было предложено представить к октябрю инвестиционные планы для выполнения обязательств по снижению загрязнения сточными водами. К ним относятся улучшение ливневой канализации и модернизация 75 процентов стоков, сбрасываемых вблизи природных объектов.

    Результаты консультаций с общественностью, попавшие в распоряжение газеты The Times, показывают, что для оплаты работ большинство компаний просят регулирующий орган одобрить повышение цен в среднем на 25 процентов в период между 2025 и 2030 годами.

    При этом некоторые компании, которых неоднократно штрафовали за сброс неочищенных сточных вод в реки и прибрежные воды, предложили увеличить плату для потребителей от 30 до 40 процентов к 2030 году.

    Компания Water UK, представляющая интересы отрасли, недавно извинилась за разливы сточных вод и заявила, что до 2030 года потратит 10 млрд фунтов стерлингов на ограничение сброса сточных вод в реки и моря. По оценкам правительства, одно только это предложение добавит к счетам за воду около 12 фунтов стерлингов в год к 2030 году.

    Старший директор британского Совета потребителей воды Майк Кейл сказал, что почти четверть домохозяйств испытывают трудности с оплатой счетов за воду в условиях кризиса стоимости жизни.

    По сообщению газеты, британское правительство также обеспокоено ростом цен в других регулируемых отраслях, таких как телекоммуникации и энергетика, которые, как опасается кабмин, подпитывают инфляцию.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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