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    В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса

    2 Января 2022, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский совет по контролю за боксом принял решение отменить все события, запланированные в Великобритании в январе 2022 года из-за карантинных ограничений в связи с новой волной заражений COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Наиболее крупным событием, которое будет перенесено на более поздний срок, стал вечер бокса 29 января в Кардиффе (Уэльс) с главным боем местных средневесов Крис Юбэнк (31-2, 23 КО) и Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО).

    Там же должен был состояться поединок за уйму титулов в женском среднем дивизионе между Клариссой Шилдс и Эмой Козин.

    Новую дату боев обещают сообщить, как только в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом.

    Ранее сообщалось, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA, который должен был пройти в Стамбуле с 6 по 19 декабря 2021 года, перенесли на следующий год.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Великобритания Коронавирус в мире Бокс Боевые искусства
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