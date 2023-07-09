В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане завершилось голосование на досрочных президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 20:00 в Узбекистане официально завершено голосование на выборах президента. Члены комиссий начали подсчет голосов.

По сведениям ЦИК, с учётом часового пояса процесс голосования продолжается на зарубежных избирательных участках в США и в странах Европы. По последним опубликованным данным ЦИК, на 17:00 явка на выборах президента составила 69,85%. Предварительные результаты выборов будут объявлены завтра, 10 июля.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. По состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие более 33% избирателей, в связи с чем выборы были признаны состоявшимися. В выборах участвуют четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов.