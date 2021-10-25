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В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах

Автор:  
Мадибек Джанибеков
25 Октября 2021, 00:00
В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 20:00 в Узбекистане официально завершено голосование на выборах президента. Члены комиссий начали подсчет голосов.

По данным ЦИК с учётом часового пояса процесс голосования продолжается на зарубежных избирательных участках в США и в странах Европы.

Предварительные результаты выборов будут объявлены завтра, 25 октября.

Напомним, сегодня в Узбекистане прошли президентские выборы. По данным ЦИК на 17:00 явка на выборах президента составила 71,8%. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50 % голосов.


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