В Узбекистане запретили проведение всех массовых мероприятий

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идёт обо всех видах праздничных массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также о концертах, фестивалях, театральных и кинопоказах, независимо от того, где проводится мероприятие — на открытой площадке или в закрытом помещении. Спортивные соревнования можно проводить только без болельщиков», - говорится в сообщении.

Также с 1 августа на территории Узбекистана усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 50 человек.

По данным Минздрава Республики Узбекистан запрет будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте развернуты ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.



