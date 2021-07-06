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    В Узбекистане запретили проведение всех массовых мероприятий

    6 Июля 2021, 14:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане приостанавливается проведение всех массовых мероприятий. Соответствующее решение принято накануне Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Речь идёт обо всех видах праздничных массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также о концертах, фестивалях, театральных и кинопоказах, независимо от того, где проводится мероприятие — на открытой площадке или в закрытом помещении. Спортивные соревнования можно проводить только без болельщиков», - говорится в сообщении.

    Также с 1 августа на территории Узбекистана усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 50 человек.

    По данным Минздрава Республики Узбекистан запрет будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте развернуты ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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