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    В Узбекистане закрыли развлекательные заведения и запретили проводить свадьбы

    21 Марта 2020, 04:33

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В связи с обострением эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, в Узбекистане закрываются все общественно-развлекательные заведения, а также запрещается проведение публичных и торжественных мероприятий, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно решения очередного заседания Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса с 21 марта во всех регионах Узбекистана приостанавливается деятельность ряда учреждений, таких как развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы, дискотеки, спа и массажные салоны, чайханы и кафе (кроме службы доставки на дом), караоке, бильярдные, кальянные центры и игровые компьютерные залы.

    Кроме того, с 23 марта запрещается проведение таких публичных мероприятий, как свадьбы, семейные торжества, а также проведение других праздников.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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