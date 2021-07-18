В Узбекистане вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу Узбекистана накануне принято решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Минздрава республики в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан уполномочен принимать решения о соответствующих санитарных и противоэпидемических мерах в случае возникновения и распространения инфекционных заболеваний и паразитарных заболеваний, опасных для общества.

«Статья 30 этого закона включает комплекс организации и проведения санитарно-гигиенических мероприятий и профилактических прививок от эпидемии. Принимая во внимание изложенное, было принято решение Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева о введении обязательной прививки от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению для отдельных категорий граждан старше 18 лет установлена обязательная вакцинация трех дозовой вакциной. При этом до 1 сентября указанные лица должны быть привиты первым компонентом, до 1 октября – вторым и до 1 ноября - третьим.

В список подлежащих обязательной вакцинации граждан, вошли:

- сотрудники всех видов обслуживающих учреждений, взаимодействующих с населением (почтовых отделений, банков, лизинговых компаний, нотариусов, страховых компаний, салонов красоты, парикмахерских и др.);

- работники всех видов торговых объектов (продукты питания, хозтовары, магазины одежды, аптеки и др.);

- работники спортивных школ и спортивных сооружений;

- работники культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха;

- сотрудники гостиниц, домашних хостелов, общежитий и кемпингов;

- сотрудники государственных и негосударственных организаций, занимающихся пассажирскими перевозками;

- сотрудники государственных и негосударственных образовательных учреждений;

- военнослужащие;

- работники предприятий общественного питания, в частности, точек быстрого питания, расположенных в общественных местах, чайхан, свадебных залов, кафе и ресторанов, в том числе занимающихся доставкой продуктов;

- работники всех видов государственных и негосударственных медико-социальных учреждений;

- работники ЖКХ-сферы;

- сотрудники средств связи и телекоммуникаций;

- сотрудники органов государственной власти и управления;

- сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. С учетом устойчивого роста заболеваемости в столице и регионах республики развернуты дополнительные ковидные центры.



