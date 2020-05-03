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    В Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту прорыва дамбы в Сырдарьинской области

    3 Мая 2020, 14:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане возбуждено уголовное дело по факту наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, как сообщается на Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 (должностная халатность) и пункту «б» части 2 статьи 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса РУ.

    В ведомстве также отметили, что ведение следственных действий в рамках уголовного дела возложено на органы Службы государственной безопасности Узбекистана.

    Напомним, что 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане, произошли разлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Решением руководства области соседнего государства был произведен сброс воды для уменьшения количества воды в водохранилище. В результате водой наполнились несколько приграничных коллекторов Мактааральского района Туркестанской области Республики Казахстан. Из-за притока воды произошёл разлив из коллектора на границе Мактааральского района.

    Сардобинское водохранилище в Сырдарьинской области РУ введено в эксплуатацию в 2017 году. Вместимость водохранилища составляет 922 миллиона кубометров воды. Его строительство было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Происшествия Генпрокуратура Узбекистан
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