В Узбекистане внедряют пилотный проект государственного медицинского страхования

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 1 июля в Сырдарьинской области Узбекистана запустят пилотный проект по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сегодня журналистам в ходе пресс-тура в Сырдарьинскую область рассказали представители Фонда государственного медицинского страхования Узбекистана.

В ходе презентации директор Фонда Фаррух Шарипов отметил: «Основной целью внедрения страховой медицины является повышение качества, эффективности и общедоступности оказания медицинской помощи населению, расширение масштаба первичной медико-санитарной помощи, поэтапного внедрения новых финансовых механизмов в данную сферу, создание современной конкурентной среды на рынке медицинских услуг, обеспечение возможности получения населением гарантированной и качественной медицинской помощи».

На брифинге в хокимияте Сырдарьинской области представители ФГМС рассказали, что регион находится в авангарде медицинских реформ и будет реализован пилотный проект с июля 2021 года и до конца 2022 года, который будет включать 5 компонентов: совершенствование оказания медицинских услуг, руководство и управление здравоохранением, финансирование здравоохранения, цифровизация и управление проектами.

«Отрадно то, что внедрение новой модели организации системы здравоохранения позволит повысить качество медицинских услуг без привлечения финансовых средств пациентов. Каждый человек должен знать свои права на охрану здоровья и иметь доступ к гарантированному государством пакету услуг. Прежние усилия по реформированию ПМСП уже показали положительные результаты в стране, обеспечив хороший географический доступ к услугам ПМСП даже в сельской местности. Но еще многое предстоит сделать для устранения неравенства и улучшения доступа к качественным медицинским услугам как на селе, так и в городе, в целях улучшения здоровья населения», – отметил руководитель Сырдарьинского областного управления здравоохранения Рустам Юлдашев.

Отметим, в Узбекистане Фонд государственного медицинского страхования создан 12 ноября 2020 года. Ожидается, что по результатам пилотного проекта в Сырдарьинской области система государственного медицинского страхования с 2023 года будет поэтапно внедрена во всех регионах Узбекистана.



