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    В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации

    20 Августа 2021, 20:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации. Об этом на брифинге в Агентстве информации и коммуникаций РУ сообщил руководитель информационной службы АО «Узагросугурта» Шухрат Кобилов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что страховая компания «UZINSURANCE» одна из первых компаний на рынке Узбекистана, которая внедряет страхование от потери трудоспособности или смерти человека, получившего вакцину.

    «Стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность - 25 и 50 миллионов сумов (1 и 2 млн тенге - корр.). Для оформления страхового договора требуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации», - сообщил спикер.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: это европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа - американская Moderna. На сегодняшний день в стране использовано более 12 миллионов доз вакцины.

    На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон , закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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