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    В Узбекистане вакцинированным студентам предоставят скидку на оплату учебы

    9 Сентября 2021, 19:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане студенты, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, получат 10-процентную скидку на оплату учебы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства высшего и среднего специального образования РУ.

    «Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год», - сообщает министерство.

    По данным ведомства, в нынешнем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов (240 - 680 тысяч тенге).

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и американская Moderna. На сегодняшний день более 2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Образование Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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