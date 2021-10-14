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    В Узбекистане стартовало досрочное голосование на президентских выборах

    14 Октября 2021, 12:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 14 по 20 октября проводится досрочное голосование на президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно избирательному законодательству, граждане Узбекистана, которые по тем или иным причинам не могут принять участие в волеизъявлении в основной день голосования по месту жительства, имеют право на досрочное голосование. Досрочное голосование начинается за десять дней и заканчивается за три дня до выборов.

    Для узбекистанцев, находящихся за рубежом, открыты избирательные участки в 49 странах. На территории Казахстана участки открылись в диппредставительствах Узбекистана в городах Нур-Султан, Алматы и Актау, а также во всех областях будут работать выездные избирательные комиссии.

    Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан
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