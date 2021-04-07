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    В Узбекистане создали Министерство туризма и спорта

    7 Апреля 2021, 11:36

    ТАШКЕНТ. УЗА – КАЗИНФОРМ – В Узбекистане образовано Министерство туризма и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УЗА.

    Соответствующее постановление Президента РУ опубликовано на сайте агентства.

    «В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года № УП–6199 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия», передать Министерству туризма и спорта и Агентству культурного наследия задачи и функции Министерства культуры, связанные с работой с ЮНЕСКО в сфере материального культурного наследия, а также развитием музеев и библиотек соответственно. Установить предельную численность управленческого персонала территориальных подразделений Министерства туризма и спорта – 980 единиц «, - говорится, в частности, в документе.

    Согласно постановлению, заместителю Премьер-министра – министру туризма и спорта будет предоставлено право привлекать в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов и экспертов государственных органов и иных организаций, ведущих проектных институтов, научных и образовательных учреждений, международных организаций и зарубежных компаний; в носить , при необходимости, изменения в структуру центрального аппарата Министерства туризма и спорта, а также подведомственных организаций в рамках установленной общей штатной численности работников; утверждать структуру и положения , а также определять предельную численность управленческого персонала главных управлений Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, отделов районов (городов) Министерства туризма и спорта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Туризм Узбекистан
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