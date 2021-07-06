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    В Узбекистане случаи ковидной пневмонии включили в общую статистику КВИ

    6 Июля 2021, 20:46

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 6 июля Министерство здравоохранения Узбекистана будет включать в статистику по COVID-19 случаи пневмонии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, за прошедшие сутки в республике выявлено 496 случаев заражения коронавирусом, а также 172 случая заболевания пневмонией.

    До сегодняшнего дня Минздрав включал в статистику только случаи коронавируса, подтвержденные тестированием, а больные с пневмонией, проходящие лечения в ковидных больницах не учитывались.

    Со слов специалистов, новая методика позволит реально оценить складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, так как официальная статистика существенно разнилась с высоким уровнем загруженности больниц и ковидных центров.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин. Для расширения коечного фонда в Ташкенте разворачивают ковидные центры с резервом на 2 тысячи мест.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Статистика Узбекистан Коронавирус в мире
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