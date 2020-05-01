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    В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: жителей эвакуировали

    1 Мая 2020, 23:16

    ГУЛИСТАН. КАЗИНФОРМ – После сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

    Жители махаллей вблизи водохранилища эвакуированы в безопасные районы, и размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители других махаллей.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в район стихии, где встретился с эвакуированными и отметил, что всем пострадавшим будет уделено особое внимание, они будут обеспечены жильем и продовольствием.


    Также образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

    Отмечается, в настоящее время утечка воды прекратилась. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.

    Автор:

    Происшествия Узбекистан
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