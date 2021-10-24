Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Узбекистане проходят президентские выборы

    24 Октября 2021, 11:09

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК в список избирателей включено 19,86 миллиона человек, образовано 14 окружных избирательных комиссий, создано 10 760 избирательных участков.

    Для узбекистанцев, находящихся за рубежом, открыты избирательные участки в 49 странах. На территории Казахстана участки открылись в диппредставительствах Узбекистана в городах Нур-Султан, Алматы и Актау, а также во всех областях работают выездные избирательные комиссии.

    За ходом выборов следят тысячи международных наблюдателей от СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 223 зарубежных и около 1,5 тысячи местных журналистов.

    Напомним, выборы президента Узбекистана проходят 24 октября. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    СНГ Выборы Узбекистан Мировые новости Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров