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    В Узбекистане ограничили проведение мероприятий на 9 мая в связи с ухудшением эпидситуации

    6 Мая 2021, 21:29

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации запретили проведение всех массовых мероприятий ко Дню Памяти и почестей, кроме тех, что вошли в специальную программу, утвержденную постановлением президента.

    Такое решение принято сегодня Специальной республиканской комиссией по предотвращению проникновения и распространения коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Спецкомиссии, на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, в Узбекистане также начиная со второй половины апреля ежедневный показатель заражения коронавирусом превышает 300 человек. По состоянию на 6 мая этот показатель превысил отметку в 450, что требует дальнейшего повышения ответственности граждан за соблюдение карантинных ограничений.

    «В связи с этим в целях сохранения здоровья населения и предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране, массовые мероприятия, связанные с праздником 9 мая в стране, должны проводиться только в соответствии с Программой мероприятий по подготовке и проведению общенародного праздника 9 мая – Дня Памяти и почестей, утвержденной постановлением №ПП-5081 президента Узбекистана от 20 апреля 2021 года и согласно карантинным требованиям», – подчеркнули в Специальной комиссии.

    При этом запрещается проводить любые другие публичные мероприятия, не предусмотренные вышеуказанной программой.

    Напомним, ранее в Ташкенте в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом среди студентов, учеников школ и воспитанников дошкольных учреждений более 200 учебных заведений закрылись на карантин. Кроме того, в Узбекистане почти вдвое увеличилось число пациентов с коронавирусом в возрастной категории от 20 до 45 лет.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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