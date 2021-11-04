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    В Узбекистане ограничили доступ к Telegram, Facebook, Instagram и другим соцсетям

    4 Ноября 2021, 00:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реестр нарушителей законодательства о персональных данных в Узбекистане, помимо TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype, включены Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие. Работа этих социальных сетей была ограничена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Газета.uz».

    Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к ряду социальных сетей из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

    «Газета.uz» выяснила, что «Узкомназорат» ведёт реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, куда вошли соцсети «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram и другие.

    В реестре указано, что «Узкомназорат» направлял указания соцсетям 2 июля. Затем инспекция направила предписание 2 ноября и ограничила их работу 3 ноября.

    «Газета.uz» получила первые сообщения о замедлении работы Telegram примерно в 19:15. Позже поступили сообщения о перебоях в работе Facebook, Instagram и других соцсетей.

    В мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group / VK (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных», т. е. разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

    В начале июля «Узкомназорат» ограничил доступ к соцсетям TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype. На фоне ограничений в стране резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.

    На днях — 29 октября президент Узбекистана подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. После вступления изменений в силу через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

    Пресс-секретарь президента заявил, что Шавкат Мирзиёев проинформирован об «односторонних и не продуманных до конца» действиях «Узкомназорат» об ограничении работы соцсетей, принятых по указанию правительства.

    «Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — отметил он.

    Глава «Узкомназорат» освобождён от должности. Доступ к соцсетям начал восстанавливаться.

    Как отмечает издание, в реестре «Узкомназорат» уже исчезли отметки об ограничении доступа к Telegram, Facebook, «Одноклассникам», YouTube и другим сайтам. Ограничения были менее чем через три часа после начала блокировок.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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