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    В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет

    19 Мая 2021, 22:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет. Соответствующее постановление «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения» 18 мая подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

    Комитет создается на базе Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана. На паралимпийский комитет возложена задача создать во всех регионах и городах Узбекистана паралимпийские спортивные центры и клубы, разработать и внедрить современную систему переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития тренеров, инструкторов-методистов и других специалистов по паралимпийским видам спорта

    В республике будет создан институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта и паралимпийский факультет Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Открывается кафедра «Паралимпия», а также специальность магистратуры «Адаптивное оздоровление, физическое воспитание и спорт».

    С 1 сентября 2021 года в Узбекистане запустят проект «Спорт для всех», в рамках которого ежегодно 3 декабря — в Международный день инвалидов — будет проводиться республиканский параспортивный фестиваль.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Спорт Узбекистан
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