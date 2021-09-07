Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Узбекистане нет ни одного летального исхода после вакцинации от COVID-19

    7 Сентября 2021, 12:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане не зарегистрировано ни одного летального исхода или тяжелых побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге заявила член штаба по борьбе с коронавирусом РУ Севара Убайдуллаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель Минздрава прокомментировала сообщения в социальных сетях о случаях смерти или ухудшения здоровья после получения прививки от коронавируса.

    «Были созданы рабочие группы, которые исследовали видеообращения в социальных сетях с такими названиями, как «Он умер после вакцинации» или «Ее состояние ухудшилось из-за вакцины». В результате исследования подтвердили, что ни один из этих побочных эффектов не был связан с вакциной. На сегодняшний день в Узбекистане не зарегистрировано ни одного летального исхода и тяжёлых побочных эффектов из-за вакцин от COVID-19», - заявила С. Убайдуллаева.

    Специалист отметила, что в инструкциях к вакцинам приведены побочные эффекты, в числе которых различные аллергические реакции, которые могут проявиться в течение часа.

    «Пациенты с противопоказаниями не охватываются вакцинацией, что предотвращает риски тяжелых побочных эффектов. После вакцинации пациентам рекомендуется подождать определенное время в медицинском учреждении. При возникновении анафилактического шока или тяжелой аллергической реакции врачи смогут немедленно оказать помощь. Большинство побочных эффектов являются слабовыраженными, которые означают, что вакцина работает, стимулируя иммунную систему пациента», - подчеркнула спикер.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская Moderna. С начала прививочной кампании 2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров