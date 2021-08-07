В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане все пять политических партий выдвинули своих кандидатов для участия в президентских выборах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на очередном пленуме правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) принято решение о выдвижении члена политического совета партии Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты.

Также сегодня со своим кандидатом в президенты определилась Народно-демократическая партия Узбекистана. Ее кандидатом стала заместитель председателя центрального совета партии Максуда Ворисова.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» выдвинула кандидатуру председателя своего центрального совета Алишера Кадирова.

Ранее по итогам внеочередных пленумов Экологическая партия и Социал-демократическая партия «Адолат» выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Нарзуллу Обламурадова и Бахрома Абдухалимова.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов. Президент Узбекистана избирается на пятилетний срок.



