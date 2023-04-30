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    В Узбекистане начался конституционный референдум

    30 Апреля 2023, 11:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане начался референдум по конституции республики в новой редакции. Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 млн человек. Для этого создано 14 окружных избирательных комиссий и организовано 10 758 участков. Граждане, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 19 по 26 апреля.

    За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях.

    Действующая конституция Узбекистана принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны 15 раз вносили поправки. В новой редакции количество статей конституции увеличилось с нынешних 128 до 155, норм – с 275 до 434. В итоге текст основного закона обновляется на 65%, в связи с чем предложено провести референдум не по внесению поправок, а по принятию закона о новой конституции республики.

    В соответствии с законодательством порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки избирателей. Решение на плебисците признается принятым, если его поддержали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Предварительные итоги референдума ЦИК обнародует 1 мая. Официальные итоги референдума ЦИК Узбекистана опубликует не позднее чем через 10 дней после проведения голосования.

    Ранее сообщалось, что в мае 2022 года ведущие политические партии Узбекистана запустили процесс совершенствования Конституции страны. После завершения общественных обсуждений в марте текущего года парламент Узбекистана назначил референдум на 30 апреля.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Конституция Мировые новости
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