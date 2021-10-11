В Узбекистане лечение одного пациента с COVID-19 обходится в $1,4 тысячи

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане лечение одного пациента с коронавирусом средней тяжести обходится госбюджету в 15 миллионов сумов (1,4 тысячи долларов США). Об этом сообщил главный врач Первой Зангиатинской инфекционной больницы Анвар Хусанов, отвечая на вопросы узбекистанцев на Telegram-канале Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализируя экономическую сторону вопроса, государство тратит до 15 миллионов сумов на лечение пациентов со средней степенью тяжести. Конечно, в эти суммы входят лекарства, еда, медицинское обслуживание, транспорт, коммунальные услуги и многие другие расходы», - сказал главврач.

С его слов, когда пациент с COVID-19 выздоравливает и возвращается домой, ему придется длительное время принимать лекарства, чтобы полностью восстановить иммунную систему.

«Конечно, все это будет стоить дорого. К тому же коронавирус с большей вероятностью впоследствии негативно повлияет на деятельность других органов человеческого организма. В этом смысле вакцинация - самый дешевый, безопасный и эффективный метод», - отметил А.Хусанов.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется пятью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna и Pfizer. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.



