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    В Узбекистане коронавирусом заразился 221 человек

    3 Апреля 2020, 12:53

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 221, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным главного государственного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова, у 17 пациентов НИИ вирусологии в Ташкенте наблюдается пневмония. При этом состояние четырех пациентов тяжелое, из них у двоих — стабильно тяжелое. На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек, двое скончались.

    По словам Нурмата Атабекова, многие граждане до сих пор не осознают серьезность ситуации и нарушают правила карантина. Многие люди не обращаются к врачам при появлении клинических признаков коронавируса.

    Так, главный санинспектор сообщил о недавнем случае, когда в больницу был доставлен пациент в тяжелом состоянии, которого сразу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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