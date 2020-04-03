В Узбекистане коронавирусом заразился 221 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Количество заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 221, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главного государственного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова, у 17 пациентов НИИ вирусологии в Ташкенте наблюдается пневмония. При этом состояние четырех пациентов тяжелое, из них у двоих — стабильно тяжелое. На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек, двое скончались.

По словам Нурмата Атабекова, многие граждане до сих пор не осознают серьезность ситуации и нарушают правила карантина. Многие люди не обращаются к врачам при появлении клинических признаков коронавируса.

Так, главный санинспектор сообщил о недавнем случае, когда в больницу был доставлен пациент в тяжелом состоянии, которого сразу пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.



