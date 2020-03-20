В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 33 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По данным Минздрава РУ количество заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 33 человек, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ведомстве отмечают, что инфекция была обнаружена у 9 родственников, которые контактировали с зараженными пациентами. Также подтвердилась информация о заражении ещё одного пациента, прибывшего из за рубежа.

Вместе с тем, по данным главного государственного санитарного инспектора Нурмата Отабекова, за весь период карантина более 9000 человек находились под наблюдением, почти 7000 из них выписаны. На данный момент 2300 человек продолжают оставаться на карантине.

По словам санитарного инспектора, в Узбекистане имеются все необходимые запасы из лекарств, диагностических средств, а также врачи. В то же время президентом страны поручено организовать приезд китайских специалистов в Узбекистан специальным рейсом и предоставить им все условия для консультации и оказания помощи по организации профилактических мер в Узбекистане.

Напомним, первый случай заражение коронавирусом был подтверждён в Узбекистане 15 марта.



