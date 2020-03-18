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    В Узбекистане количество заболевших коронавирусом  достигло 15 человек

    18 Марта 2020, 16:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, на сегодняшний день количество граждан, инфицированных коронавирусом по стране, составило 15 человек.

    В основной массе заражённые являются родственниками, прибывших из-за рубежа граждан Узбекистана, у которых был подтверждён диагноз COVID-19.

    Все подтверждённые случаи приходятся на столицу Узбекистана. Данный факт обусловлен тем, что Ташкент является основным международным хабом по республике.

    Напомним, что первый гражданин, с подтверждённым коронавирусом, был выявлен в Узбекистане 15 марта, прибывший из Франции.


    Фото: uznews.uz

    Автор:

    Мирас Куандыков

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