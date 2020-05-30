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    В Узбекистане карантин продлён до 15 июня

    30 Мая 2020, 18:31

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане продлены карантинные меры, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, действующие карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение приняла специальная комиссия по борьбе с коронавирусом. При этом, также с 1 июня ослаблены ограничения для некоторых видов деятельности в зависимости от уровня карантина.

    В регионах с «красным» уровнем разрешено:
    ⁃ риэлторская деятельность;
    ⁃ рекламная и маркетинговая деятельность.

    В регионах с «желтым» уровнем:
    ⁃ подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом, теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);
    ⁃ деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условиях аутсорсинга государственным организациям.

    В регионах с «зеленым» уровнем:
    ⁃ работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме хостелов);
    - работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов;
    ⁃ проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний (с участием не более 30 человек и только в доме либо во дворе).

    Кроме того, в Узбекистане разрешено профессиональным футбольным клубам начинать тренировки и подготовку к международным и локальным соревнованиям.

    Также с 5 июня возобновится профессиональная футбольная лига Узбекистана, однако, матчи будут проводиться без зрителей.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Здравоохранение Узбекистан
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