Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Узбекистане изменят систему выборов депутатов

    10 Мая 2023, 19:17

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан перейдет к смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе формирования депутатского корпуса. Соответствующий указ «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одобрить предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей на мажоритарно-пропорциональной основе», - говорится в документе.

    В соответствии с указом законодательной палате необходимо в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.

    В настоящее время в Узбекистане используется мажоритарная избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе. При этом все кандидаты должны представлять действующие в стране партии.

    При смешанной системе часть мандатов на выборах распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть - по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян
    Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе
    Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров