В Узбекистане изменят систему выборов депутатов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан перейдет к смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе формирования депутатского корпуса. Соответствующий указ «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Одобрить предложения палат Олий Мажлиса и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей на мажоритарно-пропорциональной основе», - говорится в документе.

В соответствии с указом законодательной палате необходимо в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.

В настоящее время в Узбекистане используется мажоритарная избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе. При этом все кандидаты должны представлять действующие в стране партии.

При смешанной системе часть мандатов на выборах распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть - по мажоритарной системе (голосование за кандидата).



