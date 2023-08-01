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    В Узбекистане годовая инфляция впервые за семь лет снизилась ниже 9 процентов

    1 Августа 2023, 16:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по итогам июля годовая инфляция опустилась ниже 9%, что является самым низким показателем за последние семь лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Агентства статистики Узбекистана, в июле 2023 года в стране зафиксирована дефляция на уровне 0,16%, в годовом выражении инфляция сложилась на уровне 8,9%. Основным фактором сезонной дефляции стали продукты питания, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 0,9%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а услуги - на 0,5%.

    «Суммарно за счет снижения цен на овощи, клубнеплоды и

    зернобобовые, сахар, кондитерские изделия и десерты, зерновые культуры

    и крупяные изделия, масла и жиры, молоко, молочные продукты и яйца

    краткосрочный сводный ИПЦ (Индекс потребительских цен) в июле текущего года стал ниже на 0,46 п.п.», - сообщает Статагентство.

    В ведомстве добавили, что с начала года инфляция снизилась до 3,3%, годовая инфляция опустилась до 8,9% - это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,7%, непродовольственные — на 7,3%, услуги — на 8,2%.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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